Посол ОАЭ назвал причины выхода страны из ОПЕК

ОАЭ приняли решение выйти из ОПЕК спустя 60 лет членства не только из-за квоты на добычу нефти и ситуации на Ближнем Востоке. Такое решение отражает изменения на мировых энергетических рынках и в экономике страны. Об этом в своей статье для Financial Times рассказал посол ОАЭ в США Юсеф Аль Атайба.

Юсеф Аль Атайба

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

По словам дипломата, ОПЕК была создана для государств, зависящих от нефти. ОАЭ давно вышли из этой категории стран. «Будучи Абу-Даби, мы присоединились к ОПЕК еще до того, как стали государством. Позже, уже как ОАЭ, мы были молодой страной, экономика которой почти полностью зависела от доходов от нефти»,— написал посол. Теперь, отмечает он, менее четверти ВВП страны приходится на энергетику. Среди самых быстрорастущих секторов экономики Юсеф Аль Атайба назвал авиацию, логистику, передовое производство, искусственный интеллект, туризм и биотехнологии.

Сейчас одна из основных целей энергетической политики ОАЭ — развивать и расширять резервные мощности. Страна планирует инвестировать «десятки миллиардов долларов» в новые трубопроводы, ремонт портов и укрепление логистики, сообщил посол. Это поможет гарантировать доставку энергии на рынки, которые в ней нуждаются. Целевая производственная мощность страны — 5 млн баррелей в сутки к 2027 году.

«ОАЭ обладают потенциалом для внесения вклада в глобальную энергетическую безопасность и международную экономическую стабильность в тот момент, когда эта безопасность и стабильность действительно находятся под угрозой. Мы намерены это сделать»,— отметил Юсеф Аль Атайба.

ОАЭ вышли из состава стран-участниц ОПЕК и формата ОПЕК+ 1 мая. Страна занимала третье место по добыче нефти в альянсе. Министр энергетики королевства Сухейль аль-Мазруи объяснял, что на решение повлияло в том числе закрытие Ормузского пролива, которое ограничивает экспортные потоки из Персидского залива.

