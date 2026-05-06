Средняя стоимость упаковки лекарств в Петербурге выросла на 17,5%

По итогам первого квартала 2026 года средняя цена упаковки лекарств в аптеках Санкт-Петербурга достигла 564,7 руб., увеличившись на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на данные DSM Group.

Российские препараты дорожают заметно быстрее импортных

Главный музейный комплекс и главный штаб откроются в 12:00 и будут работать до 19:00

При этом российские препараты дорожают заметно быстрее импортных. Средняя цена пачки отечественных лекарств за год выросла на 24,7% — до 433,8 руб., зарубежных — на 9,2%, до 764,3 руб.

В натуральном выражении розничные продажи продолжают сокращаться. За первые три месяца года в городских аптеках реализовано 45,53 млн упаковок — на 5,2% меньше, чем в первом квартале 2025 года. Продажи отечественной продукции снизились на 8,1% (до 27,5 млн штук), импортной — лишь на 0,4% (до 18,03 млн пачек).

Карина Дроздецкая

