Штат Нью-Мексико потребовал от запрещенной Meta $3,7 млрд

Власти штата Нью-Мексико требуют от корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) выплатить $3,7 млрд и изменить механизмы работы ее платформ. Об этом пишут Reuters и CNBC со ссылкой на данные из отчетности компании. Ее обвиняют в использовании механизмов, вызывающих зависимость.

Судебное разбирательство по этому вопросу — продолжение дела по иску властей Нью-Мексико против корпорации. Первый подобный иск был подан еще в 2023 году. В марте этого года суд постановил, что компания не обеспечивает необходимый уровень защиты здоровья детей и подростков, а также приговорил Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) к штрафу в $375 млн.

Теперь суд должен оценить, совершила ли компания «общественно значимое нарушение». Если суд придет к такому выводу, то он может постановить, что Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) должна внести изменения в свои механизмы и выплатить штраф. Адвокат, представляющий интересы компании, уже заявил, что дело «не касается общества в целом и публичных прав, а затрагивает интересы лишь отдельных пользователей».

Как отмечает Reuters, за исходом процесса следят власти других штатов, руководители школ и др., так как эта история «может стать прецедентом для других дел такого рода».

