Экс-глава ЦУР Елена Никитина возместила 1,5 млн ущерба по делу о растрате

Экс-глава Центра управления регионом в Санкт-Петербурге Елена Никитина, обвиняемая в растрате бюджетных средств, выделенных телеканалу «Санкт-Петербург», начала возмещать ущерб, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад» из зала суда. Несогласованную трату средств она связала с пандемией коронавируса.

Никитина просила судью изменить меру пресечения

В ходе заседания Петроградского районного суда, который рассматривал вопрос о продлении меры пресечения всем фигурантам дела, прокурор сообщил, что на данный момент бывший спецпредставитель губернатора Александра Беглова Елена Никитина уже заплатила 1,5 млн рублей.

Сама Никитина, выступавшая по видеоконференции, просила судью изменить меру пресечения. Она заявила, что не собирается скрываться от суда и что «всю жизнь на протяжении последних 10 лет» посвятила Петербургу. Подсудимая настаивала, что никакого корыстного умысла у нее не было, а бюджетные средства в 2020 году были потрачены во время пандемии ковида, когда «мир оказался не готов», а они «решали вопросы выживания».

«Это дело оказалось следствием спешки, у меня не было умысла что-то присвоить. Отпустите меня, пожалуйста, под домашний арест»,— сказала экс-глава ЦУРа.

Тем не менее, прокурор посчитала, что Елена Никитина имеет достаточно финансовых возможностей, чтобы скрыться как из Петербурга, так и из России. Более того, обвинение полагает, что на свободе соучастники между собой согласуют позицию и повлияют на тех, кто выступает по делу в качестве свидетелей.

В то же время адвокат Елены Никитиной ходатайствовал о приобщении характеристик о подсудимой от благотворительного фонда и центра социально-правовой и психологической помощи, которым, судя по всему, она помогала во время пандемии.

