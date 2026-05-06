Долгострой на Печатников в Новосибирске продан с торгов за 38 млн рублей

В Новосибирске завершились торги по продаже недостроенного жилого дома, расположенного на ул. Печатников в микрорайоне ОбьГЭС. Победителем признано ООО «Прибрежный», предложившее за лот 38,1 млн руб. при начальной цене 68,3 млн руб.

В его состав вошли недостроенный дом и право аренды на земельный участок площадью 3,8 тыс. кв. м. Лот впервые был выставлен на публичные торги в декабре 2025 года в рамках банкротства ЖСК «Дом на Печатников». Стартовая цена лота в прошлом году составляла 75,9 млн руб., в марте 2026 года стоимость актива была снижена.

Строительство 15-этажного здания было начато в 2012 году, а спустя три года — в 2015-м работы были заморожены. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 13%, выстроен лишь первый этаж.

ООО «Прибрежный» зарегистрировано в Новосибирске в 2023 году. Компания работает в сфере покупки и продажи собственного недвижимого имущества. С момента основания директором и единственным собственником является Артем Коровин. Финансовая деятельность предприятия за 2024 и 2025 годы не отражена.

