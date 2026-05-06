Путин встретился с главой Тамбовской области Первышовым

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым. Главной темой встречи стала поддержка ветеранов специальной военной операции (СВО) в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Первышов доложил президенту, что сейчас идет активная работа по программе «Герои Тамбовщины». Он отметил, что после прохождения службы многие военнослужащие возвращаются в город на привычные рабочие места либо устраиваются на государственную и муниципальную службу.

По словам Евгения Первышова, раз в месяц он проводит приемы ветеранов СВО и членов их семей. Участники спецоперации, которые работают на государственной и муниципальной службе, тоже участвуют, добавил он.

«Такой "плацдарм" создаем, и по возвращении основного контингента их будут встречать те ребята, которые уже устроены у нас»,— сказал губернатор.