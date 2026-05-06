Пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристок нашли живыми

Спасатели обнаружили двух туристок, пропавших накануне в горах Карачаево-Черкесии. Их здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Как рассказали в ведомстве, туристки находились на одной из промежуточных точек маршрута под перевалом Озерный Архызский. Спасатели спустят их к населенному пункту Маруха. В поисково-спасательной операции задействовали более 30 сотрудников, девять единиц техники и вертолет, рассказали в МЧС.

Две жительницы Астрахани выдвинулись в поход в Карачаевском районе и собирались завершить восьмидневный горный маршрут в Зеленчукском районе на высоте 2,4 тыс. м над уровнем моря. Однако к назначенному сроку они на конечную точку маршрута не вышли. Родители девушек сообщили спасателям, что туристки не могут найти выход к населенному пункту из-за ухудшения погоды. Сотрудники МЧС начали поисковую операцию.