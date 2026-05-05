В горах Карачаево-Черкесии ищут двух пропавших туристок из Астрахани

В Карачаево-Черкесии продолжаются поиски двух жительниц Астрахани, не вернувшихся после прохождения туристического маршрута в Зеленчукском районе. Девушки зарегистрировали свой маршрут в МЧС, однако по истечении контрольного времени на связь не вышли, сообщили в главном управлении министерства по республике.

«Обращение о том, что девушки не могут найти выход к населенному пункту, поступило спасателям от родителей», — уточнили в ведомстве.

Спасатели обследуют две локации, указанные в регистрационной карточке. Одна группа сотрудников МЧС выдвинулась к селу Красный Карачай через перевал Муха. Вторая — ведет поиск в районах Архызского седла и Марухского ущелья.

В операции задействованы 15 человек из Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.М. Дзераева. Информация о состоянии и местонахождении туристок пока не поступала.

