Суд отказался ужесточать наказание партнеру Лерчек

Московский городской суд не стал удовлетворять апелляционное представление прокуратуры на приговор Роману Вишняку — партнеру блогеров Артема и Валерии Чекалиных (Лерчек). Гособвинение считало назначенное наказание в виде двух с половиной лет колонии слишком мягким и просило увеличить срок до четырех лет, однако суд оставил приговор без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Роман Вишняк был осужден в январе 2026 года. Суд признал его виновным в переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Сам осужденный полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием.

С ходатайством об ужесточении наказания выступило государственное обвинение. Прокуроры указали, что в деле отсутствуют особые обстоятельства, которые могли бы обосновывать столь мягкий, по их мнению, приговор. Однако апелляционная инстанция с доводами обвинения не согласилась, и приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении Артема и Валерии Чекалиных было возбуждено в 2024 году. По версии следствия, фигуранты вывели из России в Объединенные Арабские Эмираты более 251 млн рублей, полученных от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело».

В апреле 2026 года к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 195,5 млн рублей был приговорен Артем Чекалин. Производство по делу в отношении его бывшей супруги Валерии Чекалиной было приостановлено в связи с тяжелым заболеванием — у блогера диагностировали онкологию.

Георгий Портнов