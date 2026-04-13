Экс-муж Лерчек приговорен к 7 годам колонии и штрафу на194,5 млн рублей

Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор Артему Чекалину, бывшему мужу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), уроженки Тольятти. Он признан виновным в переводе денег в валюте РФ на счета нерезидентов по подложным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции в понедельник, 13 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Чекалин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Суд назначил Чекалину наказание в виде 7 лет колонии общего режима и штрафа в размере 194,5 млн руб. Осужденный взят под стражу в зале суда. Кроме того, сохранен арест, наложенный на имущество Артема Чекалина и денежные средства на его счетах.

Как установило следствие, бывший муж блогера Лерчек участвовал в схеме по выводу из России в Объединенные Арабские Эмираты более 250 млн руб., полученных от проведения фитнес-марафона «Идеальное тело». Изначально по делу проходили двое обвиняемых — Артем и Валерия Чекалины. Блогер отрицала свою вину, а ее бывший муж признал вину частично. Оба находились под домашним арестом.

16 марта Гагаринский суд Москвы выделил в отдельное производство дело в отношении Валерии Чекалиной. Разбирательство в отношении нее было приостановлено в связи с диагностированным онкологическим заболеванием. Рак у Лерчек выявили после того, как блогер родила четвертого ребенка — от тренера по аргентинским танцам Луиса Сквиччиарини.

В итоге Валерию Чекалину отпустили из-под домашнего ареста. В отношении нее ввели запрет определенных действий.

Георгий Портнов