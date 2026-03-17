Блогера Лерчек отпустили из-под домашнего ареста из-за болезни

Приостановлено рассмотрение уголовного дела блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) о незаконном выводе многомиллионной суммы. Решение принял Гагаринский районный суд Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции во вторник, 17 марта.

Блогер Валерия Чекалина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Блогер Валерия Чекалина

— Изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий и приостановлено производство по уголовному делу в связи с состоянием здоровья в отношении подсудимой Чекалиной Валерии Валерьевны, — говорится в сообщении.

Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в выводе более 250 млн руб. по поддельным документам на счета иностранной компании в ОАЭ. Деньги экс-супруги получили с продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Валерия Чекалина отрицает вину, Артем Чекалин — признает частично.

Изначально оба содержались под домашним арестом. Но суд изменил меру пресечения Валерии Чекалиной после того, как у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии.

Георгий Портнов