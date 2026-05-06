Nikkei: развитие ИИ стимулирует рост рынка M&A, несмотря на глобальные конфликты

Эксперты и исследователи отмечают, что бурное развитие искусственного интеллекта (ИИ) стимулирует крупные сделки на мировом технологическом рынке, несмотря на международные конфликты. Об этом пишет японское агентство Nikkei.

Согласно отчету исследовательской компании PitchBook, в первые три месяца текущего года глобальный рынок слияний и поглощений (M&A) достиг нового квартального рекорда в $1,6 трлн. Это на 50 с лишним процентов больше, чем годом ранее.

По данным KPMG, объем привлечения новых инвестиций в первом квартале вырос на 370%. Лидером стал ИИ-разработчик OpenAI, который привлек в общей сложности $122 млрд. Согласно данным CB Insights, частные компании, занимающиеся разработкой ИИ, привлекли в первом квартале $226 млрд (почти 1,7 тыс. сделок). Это превышает показатель за весь 2025 год ($217,4 млрд).

«Геополитическая напряженность усилила волатильность рынка, но не остановила глобальные сделки по слиянию и поглощению, особенно сделки с крупными компаниями и стратегические сделки»,— сообщил в интервью Nikkei Гильермо Байгуаль, соруководитель глобального отдела слияний и поглощений в американском банке Citigroup. Он пояснил, что компании «все чаще привыкают работать в условиях “новой нормальности”, характеризующейся постоянным геополитическим риском», вместо того чтобы «ждать, пока неопределенность рассеется, прежде чем действовать».

