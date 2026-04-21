Мировой венчур играет по-крупному

Объем мирового венчурного рынка в первом квартале 2026 года достиг рекордных $285,5 — это в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Такие данные приводит международная аналитическая компания CB Insights. Это значение стало максимальным квартальным показателем за всю историю наблюдений. Скачок обеспечила сделка по привлечению компанией OpenAI $122 млрд, или 43% от общего объема финансирования. Но даже без этой «зашумленности» показатель составил бы $163,5 млрд — это максимум с первого квартала 2022 года ($183,6 млрд).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Между тем количество заключенных сделок сократилось год к году более чем на четверть (на 27,7%), до 6,6 тыс. единиц. Это самое низкое квартальное значение показателя после четвертого квартала 2016 года. Так что, как поясняют аналитики CB Insights, пока речь не идет о масштабном восстановлении рынка. Происходящее можно назвать усилением концентрации на вершине: меньше инвесторов, интерес к более поздним раундам (что означает инвестиции в зрелые компании) и более крупные вложения, отмечают аналитики. Число активных инвесторов в этой сфере в мире сократилось в квартальном выражении на 10%, до 10 тыс. (в США — 3,5 тыс., в Азии — 3,3 тыс., в Европе — 2,5 тыс.).

Согласно данным другого отчета CB Insights, частные компании, занимающиеся разработкой ИИ, при почти 1,7 тыс. сделок в первом квартале привлекли $226 млрд, что превышает показатель за весь 2025 год ($217,4 млрд). В этом разрезе на компанию OpenAI пришлось уже более половины (54%) всего объема финансирования. Год к году инвестиции выросли в 5,5 раза при сокращении числа сделок на 3%. На мегараунды (сделки свыше $100 млн) пришлось 94% привлеченного капитала.

Аналитики отмечают, что рынок ИИ становится все более «тяжеловесным», с концентрацией капитала в меньшем количестве крупных раундов финансирования. Инвестиции все больше собирают ведущие разработчики ИИ-моделей. Другие крупнейшие сделки в этой сфере — привлечение компанией Anthropic $30 млрд, Waymo — $16 млрд и xAI — $7,5 млрд.

Наибольшая доля сделок в сфере искусственного интеллекта (11%) пришлась на физический ИИ (позволяет приблизить восприятие роботов к человеческому). Основные драйверы — человекоподобные промышленные роботы и беспилотные системы для обороны и разведки. Гонку за возможностями ИИ отражает активность крупных технологических компаний в сфере слияний и поглощений. В первом квартале число таких сделок увеличилось на 90% год к году, составив 266 единиц.

Венера Петрова