В Среднеуральске облегчат доступ к подвалам из-за угрозы прилетов

Администрация Среднеуральска усиливает меры безопасности из-за «текущей обстановки», в городе совместно с управляющими компаниями готовят гражданские укрытия, сообщили на сайте мэрии.

Дубликаты ключей от подвалов в городе передали старшим по подъездам. «Это необходимо для того, чтобы в случае экстренной ситуации жители могли оперативно попасть в укрытие, не дожидаясь приезда представителей УК»,— пояснили в сообщении администрации.

Сами подвалы тоже готовят, чтобы там можно было укрыться. Специалисты проверяют техническое состояние подвалов, очищают их от мусора и обеспечивают освещением.

В ночь на 5 мая в Свердловской области вводили режим ракетной опасности. По данным из сообщений МЧС, он действовал с 2:35 до 5:16 часов. В большинстве районов города прозвучали сирены и сообщения с призывами пройти в убежище. Ракетная опасность так же была объявлена в Курганской, Челябинской областях и в Пермском крае, впервые — в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре).

