Курский суд сократил сроки за хищение 14 млн руб. у структуры Минобороны

Курский областной суд смягчил приговор двум местным жителям, признанным виновными в хищении 14 млн руб. у структуры Минобороны — АО «Главное управление обустройства войск». По данным “Ъ”, сроки наказания для Дмитрия Квача и Инны Устюговой, которые в феврале получили пять и три года колонии соответственно, были сокращены на два месяца.

Как рассказывал “Ъ”, в основу дела легли обстоятельства исполнения крупных госконтрактов на строительство жилья на более чем 2 тыс. квартир в Новосибирске и Омске, а также корпусов многопрофильной клиники в военном городке Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

В 2014–2015 годах они были заключены с московской компанией ООО «Лидера», а в качестве субподрядчика было привлечено курское ООО «Лорест», которое должно было ремонтировать ограждения строительных площадок, очищать их от снега и убирать бытовые помещения. В СКР посчитали, что договоры субподрядов были мнимыми и по ним составлялись ложные акты выполненных работ, после чего считавшиеся бенефициарами Квач и Устюгова были обвинены в особо крупном мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Вину подсудимые не признают, утверждая, что в действительности генподрядчик самостоятельно выполнял все работы, а полученные курской фирмой деньги обналичивались и возвращались исполнителям. Их защита обжалует приговор в кассацию. Адвокат Устюговой Николай Финошин рассказал “Ъ”, что по большинству фигурирующих в деле эпизодов истекли сроки давности, что не было принято во внимание судом. К тому же, по его словам, сторона обвинения в прениях отказалась от признака злоупотреблением доверия, что должно быть основанием для возврата дела в прокуратуру.

Сергей Толмачев, Воронеж