Группа NLO станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге

Группа NLO станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night, который пройдет 19 июня в Екатеринбурге. Коллектив выступит на сцене «Мотив» на Плотинке, сообщили организаторы фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

NLO — музыкальный коллектив, работающий, как говорят сами исполнители, в стиле «славянский футуризм». Группа образовалась в 2018 году. Дебютный альбом группы Biogenesis вышел в 2019 году и быстро привлек внимание слушателей, в том числе благодаря треку «Падкая». В числе наиболее узнаваемых работ NLO — песни «Танцы», «Лапа» и «Не грусти». Клип на трек «Танцы» в 2023 году вошел в топы и к осени набрал 49 млн просмотров.

Помимо NLO, на этой же сцене выступят Левицкая, Kris Tina, Kamilla Robertovna, GRANT и elcapitan!.

«Уральская ночь музыки-2026» состоится 19 июня. Программа мероприятия посвящена Году уральского рока и юбилеям великих российских композиторов. Среди объявленных хедлайнеров — группы «Чайф», «Сова», «Ягода», «СмешBand» и группа Pizza.

Полина Бабинцева