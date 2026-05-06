FT: отказ США размещать в Европе ракеты большой дальности оставит ее без защиты

Решение администрации США отменить планы по размещению в Германии ракет большой дальности снижает потенциал Европы по сдерживанию России и осложняет планирование возможной войны. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на анонимных официальных лиц НАТО.

«В сценарии кризиса с Россией мы не хотим оказаться в ситуации, когда отсутствие американских систем поражения значительно усложнит управление кризисом», — сообщил изданию экс-помощник генсека НАТО и генсек Европейской ассоциации аэрокосмической, оборонной и охранной промышленности Камиль Гранд.

По его словам, средства поражения большой дальности — важный «элемент обычного сдерживания». Конфликты на Украине и в Иране показали, что угроза уничтожения критически важных объектов противника может быть решающим фактором как в самом конфликте, так и в его предотвращении, отметил господин Гранд.

При этом, как отмечает FT, Европа в последние десятилетия пренебрегала развитием таких типов вооружений. Это было обусловлено гарантиями США об их предоставлении, а также опасениями спровоцировать конфликт с Россией, сообщается в публикации. В 2024 году Германия, Франция, Польша и Италия запустили программу Elsa по разработке различных европейских ракет большой дальности. Однако большинство из них будут готовы не раньше 2030-х годов. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что европейские страны должны в ускоренном темпе покупать все, что им удастся достать, даже если это означает приобретение несовершенных технических решений.

О том, что США, вопреки прежним договоренностям, не собираются размещать на территории страны крылатые ракеты Tomahawk, рассказал канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, отказ от развертывания ракет связан не с разладом между США и Германией из-за войны в Иране, а с тем, что таких ракет сейчас не хватает самим США. Однако, по информации Минобороны Германии, Вашингтон планы «пока не отменил».