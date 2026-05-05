Минобороны ФРГ: США не отказались от планов по развертыванию в стране ракет Tomahawk

Министерство обороны Германии утверждает, что США «пока не отменили» развертывание в стране батальона с ракетами Tomahawk. План был разработан при бывшем президенте Соединенных Штатов Джо Байдене.

В комментарии агентству Reuters представитель министерства заявил, что Берлин не говорит об окончательной отмене плана. По его словам, оружие изначально предназначалось для размещения в Германии «и вполне может там и оставаться». При этом в ведомстве уточнили, что европейские союзники в любом случае уже разрабатывают планы по закупке систем вооружения, которые бы восполнили пробел.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD говорил, что США, вопреки прежним договоренностям, не будут размещать на территории страны ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования. По его словам, отказ от развертывания ракет связан не с разладом между США и Германией из-за войны в Иране, а с тем, что таких ракет сейчас не хватает самим США.

Подробнее в материале «Ъ» — «Германию оставят без ракет».

Влад Никифоров