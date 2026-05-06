Суд оставил без изменений приговор партнеру блогера Лерчек

Мосгорсуд не удовлетворил просьбу прокуратуры ужесточить приговор партнеру блогеров Артема и Валерии Чекалиных (Лерчек) Роману Вишняку. Ведомство просило увеличить срок лишения свободы с 2,5 до 4 лет. Приговор вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе столичных судов.

Романа Вишняка приговорили в январе 2026 года, его признали виновным в переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Осужденный признал вину, он сотрудничал со следствием.

Апелляцию подало гособвинение. Прокуроры сочли приговор слишком мягким. По мнению надзорного ведомства, в деле не упоминались особые обстоятельства, обосновывающие такой приговор.

Дело против блогеров Чекалиных возбудили в 2024 году. Как установило следствие, фигуранты вывели из России в ОАЭ более 251 млн руб., заработанных от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело». 13 апреля к семи годам колонии и штрафу 195,5 млн руб. приговорили Артема Чекалина. Дело против Валерии Чекалиной приостановили из-за онкологического заболевания.

Никита Черненко