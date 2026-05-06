Партнеру блогеров Чекалиных попросили ужесточить приговор на полтора года

Гособвинение в апелляционном суде попросило ужесточить приговор партнеру блогеров Валерии и Артема Чекалиных — Роману Вишняку. Его приговорили к 2,5 года колонии общего режима по делу о выводе средств в ОАЭ. Прокурор запросил увеличить срок на 1,5 года — до четырех лет, — сообщил ТАСС.

Апелляцию рассматривают в Мосгорсуде. В прокуратуре сочли, что суд первой инстанции назначил слишком мягкое наказание. По мнению надзорного ведомства, в деле не упоминались особые обстоятельства, обосновывающие такой приговор.

Дело против Валерии Чекалиной (Лерчек) и Артема Чекалина возбудили в 2024 году. Согласно фабуле дела, в 2021-2022 годах блогеры вывели из России в ОАЭ более 251 млн руб., заработанных от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело». При этом транзакции проводились по подложным документам.

29 января 2026 года суд назначил 2,5 года колонии Роману Вишняку. Подсудимый признал вину, содействовал расследованию и давал показания на сообщников. 13 апреля к семи годам колонии и штрафу 195,5 млн руб. приговорили Артема Чекалина. Дело против Валерии Чекалиной приостановили из-за онкологического заболевания.

Подробнее — в материале «Ъ» «Блогер без права на отсрочку».

Никита Черненко