Москалькова нашла двух пропавших российских офицеров в плену на Украине

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что нашла двух российских офицеров, которые больше года числились в России без вести пропавшими. Они находятся в плену у Украины.

Сегодня госпожа Москалькова и сотрудники ее аппарата возложили цветы к монументу в Музее Победы на Поклонной горе. «Буквально вчера я получила... из Украины фотографии наших офицеров, которые попали в плен. Благодаря нашим усилиям мы не только нашли их, но мы получили с украинской стороны фотографии и письма родным и близким»,— рассказала омбудсмен (цитата по «РИА Новости»).

Татьяна Москалькова также сообщила, что Россия и Украина обсуждают очередной обмен пленными. В предыдущий раз стороны провели обмен 24 апреля — по формуле «193 на 193».