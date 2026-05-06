Москалькова сообщила о переговорах России и Украины об очередном обмене пленными

Россия и Украина договариваются об очередном обмене военнопленными, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, переговоры ведутся ежедневно на уровне Минобороны и спецслужб, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

24 апреля Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «193 на 193». 9 апреля стороны провели обмен тела погибших военнослужащих. Россия передала Украине 1 тыс. тел, а Украина — 41 тело.