Москалькова сообщила о переговорах России и Украины об очередном обмене пленными
Россия и Украина договариваются об очередном обмене военнопленными, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, переговоры ведутся ежедневно на уровне Минобороны и спецслужб, передает ТАСС.
Татьяна Москалькова
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
24 апреля Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «193 на 193». 9 апреля стороны провели обмен тела погибших военнослужащих. Россия передала Украине 1 тыс. тел, а Украина — 41 тело.