Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «193 на 193»

Россия вернула из украинского плена 193 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Взамен Украине передали 193 военнопленных ВСУ.

Освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. В дальнейшем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства.

9 апреля Россия и Украина обменялись телами погибших. Россия передала Украине 1 тыс. тел, украинская сторона — 41 тело российского военнослужащего. 5 марта был проведен обмен по формуле «200 на 200». Новый обмен стал очередным шагом в гуманитарных усилиях по возвращению военнослужащих.