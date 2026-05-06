Нижегородскую ледовую арену назовут в честь российско-китайского автомобиля

Построенную, но еще не запущенную в эксплуатацию ледовый дворец в Нижнем Новгороде назовут Volga Арена. Как напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в прошлом веке река Волга вдохновила промышленников и стала символом горьковского автомобилестроения.

«Сегодня бренд переживает свой ренессанс и уже этим летом готовится к выходу на рынок. В честь возрождения легкового автомобильного производства в Нижнем Новгороде принято решение о присвоении новой ледовой арене на Стрелке имени Volga Арена», — сообщил губернатор.

Он напомнил, что на новой арене будут проводиться, в том числе, международные соревнования. Она, по словам главы региона, должна стать новой точкой притяжения и частью культурно-спортивного кластера на Стрелке.

«Я рад, что завершение строительства ледовой арены и возрождение легкового автомобильного производства будут объединены общей историей»,— отметил Глеб Никитин.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде на бывшей площадке Volkswagen начат выпуск трех автомобилей под торговой маркой Volga. Машины будут строиться на платформах китайских автомобилей Geely. Один из первых автомобилей уже купил себе губернатор Глеб Никитин.

Ледовую арену на Стрелке в Нижнем Новгороде возводят с 2022 года. Ее планировалось запустить в прошлом году, но потом сроки сдвинули.

Андрей Репин