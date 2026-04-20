Пересчет на табло

Концессионер строительства ледовой арены в Нижнем Новгороде потребовал от областного госучреждения «Нижегородстройзаказчик» вдвое снизить стоимость строительного контроля. После повторной госэкспертизы стоимости хоккейной арены в 2024 году ООО «Ледовый дворец» рассчитало, что должно заплатить за строительный контроль 72,2 млн руб. вместо 130 млн руб., предусмотренных договором с «Нижегородстройзаказчиком». Однако госучреждение отказалось внести изменения в договор, и концессионер обратился в суд, настаивая, что плата рассчитана по региональным нормативам вместо федеральных. Ответчик доказал, что исковые сроки пропущены, а постановление правительства Нижегородской области с расчетом платы продолжает действовать, хотя и противоречит документам правительства РФ.

Концессионер ледовой арены в Нижнем Новгороде пытался через суд снизить стоимость строительного контроля

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск ООО «Ледовый дворец» (концессионер хоккейного стадиона в Нижнем Новгороде, учреждено АО «Корпорация развития Нижегородской области») к областному госучреждению «Нижегородстройзаказчик». Истец потребовал изменить пункт договора об оплате строительного надзора ледовой арены, которую с 2022 года возводят на Стрелке в рамках концессионного соглашения с областным правительством. Договор стройконтроля был подписан в соответствии с постановлением правительства Нижегородской области 2008 года, стоимость услуг «Нижегородстройзаказчика» составляла 1,1% от объема фактически освоенных капитальных вложений в арену.

В денежном выражении услуги ГКУ стоили порядка 130 млн руб., из которых концессионер успел выплатить 102 млн руб., отметил представитель истца.

Однако по итогам повторной госэкспертизы проектной документации ледовой арены в ноябре 2024 года стоимость строительного контроля составила 72,2 млн руб.

Она была рассчитана по методике постановления правительства РФ №468, которое было принято в 2010 году и предполагает другой механизм подсчета. Новый расчет платы за строительный контроль оказался почти вдвое ниже, чем по договору с ГКУ «Нижегородстройзаказчик», который был определен в соответствии с областной методикой. При этом сводный сметный расчет проектной документации, которую правительство Нижегородской области передало концессионеру, изначально не содержал строительного контроля, подчеркнул представитель истца.

Как писал «Ъ-Приволжье», стоимость ледовой арены на 12 тыс. мест с тренировочной площадкой, залом для керлинга, универсальным спортзалом и залом для акробатики изначально оценивалась в 15 млрд руб. По условиям концессии хоккейный спорткомплекс на Стрелке планировалось построить за два года и девять месяцев, срок концессионного соглашения составляет 10 лет. Позднее стоимость проекта возросла до 22,9 млрд руб. Арену планировалось открыть в августе 2025 года, однако срок перенесли на год. Ледовый дворец полностью построен, но еще не сдан в эксплуатацию. Сейчас документация по арене находится в Главгосэкспертизе, которая определит ее окончательную стоимость.

Так как проект нижегородской ледовой арены изначально проходил госэкспертизу в Москве, стоимость строительного контроля должна была рассчитываться по федеральным нормам 2010 года, решил концессионер. ООО «Ледовый дворец» направило ГКУ письмо с просьбой внести изменения в условия договора в соответствии с результатами госэкспертизы. «Нижегородстройзаказчик» не стал подписывать измененный договор, и компания обратилась за разъяснениями в Минстрой РФ, который подтвердил, что в расчетах следует использовать федеральную норму. В итоге урегулировать разногласия решено было в судебном порядке, так как в финансировании проекта ледовой арены участвуют федеральный и региональный бюджеты.

Однако ответчики напомнили, что за счет федерального финансирования строится ледовая арена, а строительный контроль оплачивает областная казна.

На судебном заседании представители ГКУ сообщили, что истец пропустил срок исковой давности, который составляет год с момента, когда возникли разногласия.

Истец знал, что федеральное и региональное законодательства по-разному регулируют расчет стоимости стройнадзора, и компания должна была тщательнее отнестись к этому и проявить осмотрительность при заключении договора, отметили юристы госучреждения.

Условия договора не позволяют расторгнуть его только по соглашению сторон: это возможно только если были существенно нарушены условия контракта или по решению суда. Кроме того, концессионное соглашение с ООО «Ледовый дворец» подписывало не ГКУ, а областное правительство, комплекс полностью построен и услуги стройнадзора оказаны в полном объеме, добавили представители ответчика.

Наконец, постановление правительства Нижегородской области с расчетом стоимости услуг издано раньше, чем федеральный нормативный акт. «Несмотря на противоречия между ними, региональный документ отменен или оспорен не был и продолжает действовать», — подчеркнули юристы ГКУ и уточнили, что в Нижегородской области действуют еще 20 аналогичных договоров по другим крупным объектам.

В итоге суд отказал истцу в полном объеме. Добавим, в 2025 году ледовую арену освободили от уплаты налога на имущество на весь срок действия концессионного соглашения.

Ранее ООО «Ледовый дворец» добивалось от генерального подрядчика строительства ледовой арены АО «Крокус Интернэшнл» выплаты неустойки и убытков за затягивание корректировки проекта спорткомплекса, однако суд не нашел вины строителей в просрочке.

Владимир Зубарев