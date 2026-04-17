Нижегородский губернатор лично тестирует российско-китайский автомобиль Volga

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин стал владельцем нового российско-китайского автомобиля Volga K50. Об этом глава региона сообщил после того, как в социальных сетях появилась информация, что новый автомобиль, похожий на Geely Monjaro, но с логотипом Volga и на российских номерах ездит по улицам Нижнего Новгорода. Также сообщалось, что автомобиль находится в залоге у Сбербанка, а залогодателем является полный тезка нижегородского губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По словам Глеба Никитина, он приобрел автомобиль перед официальным стартом продаж, чтобы оценить его характеристики и дать рекомендации для дальнейшей локализации производства.

«Это не только восстановление автомобильного бренда, который был символом целой эпохи, но и создание дополнительных рабочих мест, новых компонентных производств, развитие автокластера»,— отметил губернатор.

Как писал «Ъ-Приволжье», новые автомобили Volga будут выпускаться на бывшей площадке Volkswagen в Нижнем Новгороде. Старт продаж намечен на лето 2026 года. На начальном этапе машины будут поставляться только на российский рынок.

Производством автомобилей будет заниматься АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которое арендует производственные площади на Горьковском автозаводе. Компания несколько лет искала среди иностранных компаний индустриального партнера для начала производства. В итоге с нижегородского конвейера будут сходить три модели — Volga K50, Volga K40 и Volga K30. Они созданы на платформах Geely: Monjaro, Atlas и Preface.

Андрей Репин