Фигуристка Софья Муравьева покинула тренерскую группу Алексея Мишина
Фигуристка Софья Муравьева покинула группу Алексея Мишина. Об этом тренер рассказал ТАСС.
«Да, я прекратил сотрудничество с Соней Муравьевой в связи с тем, что мои планы по дальнейшей совместной работе не совпадали с ее жизненной позицией»,— приводит агентство слова Алексея Мишина.
Софья Муравьева перешла в группу Мишина в апреле 2025 года. Под его руководством она заняла пятое место на чемпионате России и четвертое — в финале Гран-при страны. Ранее фигуристка тренировалась у Евгения Плющенко. Она является серебряным (2024) и бронзовым (2023) призером чемпионата России.