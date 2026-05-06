Росавиация классифицировала крушение самолета в Омской области как катастрофу

Межгосударственный авиационный комитет займется расследованием причин крушения легкого самолета «Аэропракт» в Омской области, сообщила Росавиация. Ведомство классифицировало ЧП как катастрофу. К расследованию привлекут Западно-Сибирское межрегиональное территориальное управление Росавиации, передает ТАСС.

Инцидент произошел сегодня днем. Самолет разбился около деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района. ТАСС со ссылкой на источник писал, что воздушное судно упало в поле. Погибли два человека. СКР возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть нескольких лиц (ч. 3 ст. 263 УК). Судно использовало ООО «Авиабаза». По данным базы «Контур. Фокус», компания в этом году заключила три контракта с ГУ лесного хозяйства Омской области на авиапатрулирование лесничеств.