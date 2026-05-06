Сотни нелегальных мигрантов подлежат депортации после массовых облав в Петербурге

В Санкт-Петербурге 6 мая сотрудники полиции провели серию рейдов по выявлению нелегальных мигрантов. Проверялись места проживания иностранных граждан, строительные площадки, промышленные предприятия и торговые объекты. По итогам мероприятий выявлены 2254 административных правонарушения в сфере миграции. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среди нарушений — 320 фактов незаконного осуществления трудовой деятельности и 97 случаев нарушения режима пребывания на территории России.

Также установлено, что 50 работодателей незаконно привлекали приезжих к работе. За такое нарушение предусмотрен штраф до 800 тысяч рублей за каждого незаконно трудоустроенного работника.

В отношении 547 мигрантов принято решение о выдворении. При этом125 из них уже находятся за пределами страны.

Карина Дроздецкая