Возбуждено дело после отравления школьников газом в Омской области

СКР возбудил уголовное дело после получения сведений об отравлении школьников в городе Тара Омской области. Расследование ведется по статьям о халатности и оказании небезопасных услуг. Проверку также организовало региональное управление прокуратуры.

По информации следователей, инцидент произошел в средней школе в кабинете информатики. Ученики пожаловались на головокружение и отпросились в медкабинет. Всех детей осмотрели врачи, их состояние оценивается как удовлетворительное. СКР считает, что утечка газа могла произойти во время опрессовки участка газопровода рядом со школой.

Об отравлении учеников газом ранее сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. По его словам, инцидент произошел во время экскурсии по Таре. В прокуратуре уточнили ТАСС, что всего пострадали 14 школьников и один педагог.

Никита Черненко