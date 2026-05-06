Учитель и 14 школьников отравились газом в Омской области

В городе Тара в Омской области произошла утечка газа во время работ на трубопроводе. Несколько школьников, находившихся на экскурсии неподалеку, отравились газом. Детей эвакуировали, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко.

В региональном управлении прокуратуры уточнили ТАСС, что всего газом отравились 15 человек: 14 учеников и педагог. Семерых госпитализировали в легкой степени тяжести. Остальным пострадавшим оказали амбулаторную помощь.

Угрозы для жизни и здоровью детей нет, заверил господин Хоценко. Он поручил провести проверку произошедшего. На месте ЧП работает глава Тарского района Евгений Лысаков.

Никита Черненко