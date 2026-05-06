Самарская Третьяковка посвятит «Ночь музеев» теме связи Волги и искусства

Самарский филиал Государственной Третьяковской галереи присоединится к акции «Ночь музеев» 16 мая. Ее посвятят новой выставке «Состояние потока. Волга в русском искусстве». Об этом сообщают представители филиала.

«В этот вечер в музее будут говорить о жизни на реке, речных практиках, судоходстве и, конечно же, о связи Волги и искусства. Мероприятие пройдет во дворе филиала и на "Летней кухне" — образовательном пространстве для семейной аудитории, которое впервые будет открыто для посещения широкой публики»,— говорится в сообщении.

Акция начнется в 19:00 (MSK+1). В это время для гостей проведут мастер-классы. С 19:10 до 20:30 ожидается музыкально-лекционная программа, а с 20:30 до 20:50 Ксения Загайнова проведет перформативную тренировку по гребле.

С 20:50 до 22:10 перед публикой выступит местная группа The Blessed Tiger, которая определяет свой стиль как «кинематографичный фанк и ритмичный соул с элементами шаманских мотивов, психоделического рока, электронной и восточной музыки». Также даст концерт самарский клавишник Павел Куприянов.

В 22:10 гостей ждет выступление хора и коллективный хоровод. «Ночь музеев» завершится в самарской Третьяковке в 23:00.

Георгий Портнов