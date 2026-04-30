В самарской Третьяковке открылась выставка о Волге в русском искусстве

Выставка «Состояние потока. Волга в русском искусстве» (12+) начала работу в филиале Государственной Третьяковской галереи на Фабрике-кухне в Самаре. На ней представлены 73 произведения 50-ти российских художников, собранных из девяти музеев. Все они посвящены реке Волге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«У самарцев совершенно особые отношения с Волгой — мы постоянно видим ее в центре города, ходим на пляж, плаваем на острова летом, зимой переходим по льду. Мы не могли обойти эту тему. Собрали узнаваемые имена, шедевры из Третьяковской галереи и целого ряда других музеев. Для нас было важно показать не только Самару, но и некую волжскую, если так можно сказать, школу»,— рассказал директор Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко.

Экспозиция охватывает период русского искусства от начала XIX века до наших дней. На выставке представлены картины художников-классиков (Архипа Куинджи, Бориса Кустодиева, Аристарха Лентулова, Михаила Нестерова, Исаака Левитана, Кузьмы Петрова-Водкина, Алексея Саврасова) и современных авторов.

«У нас было три цели: первая — показать шедевры, потому что все идут на них: Левитан, Куинджи и Петров-Водкин стоят здесь на первом месте. Второй целью было представить художников из разных городов. Третья цель — познакомить с местными авторами, несправедливо забытыми, например, Николаем Шеиным, которого (несмотря на то что его работы иногда показывают в Художественном музее) на самом деле знает довольно мало людей»,— рассказал куратор выставки Константин Зацепин.

В 19:00 (MSK+1) гостей выставки ждет выступление камерного хора Solaris Самарского государственного института культуры. Перед этим, в 18:30, состоится встреча с художником из Нижнего Новгорода Владимиром Чернышевым (12+). Вход на встречу свободный.

Георгий Портнов