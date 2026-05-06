Чистый объем покупок валюты со стороны ЦБ с 8 мая составит 1,18 млрд руб. в день

Банк России (ЦБ) с 8 мая по 4 июня продолжит зеркалировать операции Минфина на внутреннем валютном рынке, ежедневно покупая валюту на 5,8 млрд руб. Одновременно регулятор будет по-прежнему продавать валюту на 4,62 млрд руб. в день. Чистый объем покупок валюты со стороны ЦБ, таким образом, составит 1,18 млрд руб. в день.

Как пишет «Интерфакс», ЦБ в последний раз покупал валюту по бюджетному правилу в январе 2022 года. Тогда регулятор решил остановить операции из-за резкого падения курса рубля. С этого времени Центробанк проводил для Минфина только продажи валюты, отмечает агентство.

Сегодня в Минфине сообщили о возобновлении покупки валюты и золота по бюджетному правилу. С 8 мая по 4 июня ведомство планирует приобрести активов на 110,3 млрд руб. В марте и апреле 2026 года Минфин не покупал валюту и золото по бюджетному правилу из-за планируемого изменения цены отсечения на нефть.