Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов покинет «Салават Юлаев»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» не будет продлевать контракт с нападающим Евгением Кузнецовым. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил агент игрока Шуми Бабаев.

«Мы не ведем переговоры с ''Салаватом Юлаевым''. В Уфе Евгения Кузнецова не будет в следующем сезоне, это уже точно решено. Клуб принял такое решение»,— сказал господин Бабаев.

33-летний россиянин выступал за «Салават Юлаев» с января. По ходу текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кузнецов подписал контракт с магнитогорским «Металлургом», который впоследствии выставил его на драфт отказов. В регулярном чемпионате форвард провел 34 матча и набрал 27 очков (7 голов + 20 передач). В семи встречах play-off он отметился заброшенной шайбой и результативным пасом.

Ранее в КХЛ Кузнецов играл за петербургский СКА и челябинский «Трактор», воспитанником которого он является. С 2014 по 2024 год форвард представлял клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.

