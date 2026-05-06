Покупатели квартир в новостройках класса делюкс нередко учитывают в планировочных решениях отдельные пространства для проживания и работы домашнего персонала: личного повара, охраны, помощницы по хозяйству или няни. По оценкам экспертов компании Foresight, на эти цели владельцы элитной недвижимости в среднем готовы выделять до 10% от общей площади жилья.

Размер таких помещений напрямую зависит от метража квартиры. В квартирах и апартаментах площадью до 400 кв. м комнаты для персонала обычно занимают около 15 кв. м. При этом ключевым требованием становится наличие отдельного санузла и душевой. Еще один тренд в сегменте высокобюджетной недвижимости — обустройство «черновых» кухонь. В квартирах среднего метража их площадь составляет до 10 кв. м, а при наличии дополнительного пространства — до 18 кв. м с профессиональным оборудованием. В жилье площадью более 500 кв. м наличие полноценной черновой кухни уже становится стандартом.

При проектировании больших квартир важно предусматривать отдельный вход в зону персонала, отмечают эксперты компании Kononenko Pro. Если это невозможно, дизайнеры стараются четко разграничить жилую и рабочую части уже на уровне входной группы. Для этого используются двери с автопорогом и усиленной шумоизоляцией. Такое решение позволяет комфортно сосуществовать всем жильцам, не нарушая приватности друг друга.

В отдельных случаях из комнаты помощницы по дому предусматривается прямой доступ в технические помещения или черновую кухню, а из комнаты няни — в детскую. Возможных сценариев множество, если площадь позволяет.

Светлана Бардина