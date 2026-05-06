«Торонто» выиграл в лотерее право первого выбора на драфте НХЛ

«Торонто Мейпл Лифс» выиграл в лотерее право первого выбора на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Драфт — церемония передачи прав молодых хоккеистов профессиональным клубам НХЛ. Первыми игроков выбирают команды, которые не пробились в play-off. Клуб, являющийся действующим обладателем Кубка Стэнли, выбирает последним.

Шансы «Торонто» на победу в лотерее оценивались в 8,5%. Клуб впервые с 2016 года получил право первого выбора. Тогда был задрафтован американский форвард Остон Мэттьюс.

В ходе лотереи право второго выбора получил «Сан-Хосе». «Ванкувер» — худшая команда регулярного чемпионата — будет выбирать третьим. Далее идут «Чикаго», «Рейнджерс», «Калгари», «Сиэтл», «Виннипег», «Флорида», «Нэшвилл», «Сент-Луис», «Нью-Джерси», «Айлендерс», «Колумбус», «Сент-Луис» (благодаря обмену с «Детройтом») и «Вашингтон».

В 2026 году драфт НХЛ пройдет в Буффало с 26 по 27 июня. По данным Центрального скаутского бюро НХЛ, лидером рейтинга среди североамериканских хоккеистов является канадский форвард Гэвин Маккенна.

Таисия Орлова