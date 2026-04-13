На уральском мотофестивале «Движение» выступят Вячеслав Бутусов и Сергей Бобунец

Участники свердловских рок-групп Nautilus Pompilius и «Смысловые галлюцинации» — Вячеслав Бутусов и Сергей Бобунец — 5 июня выступят на третьем фестивале мотокультуры, музыки и спорта «Движение», сообщили организаторы мероприятия.

Вячеслав Бутусов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Сергей Бобунец Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Первый день фестиваля будет посвящен Году уральского рока. Сергей Бобунец выступит вместе с Уральским молодежным симфоническим оркестром Свердловской филармонии. На концерте прозвучат такие хиты «Смысловых галлюцинаций», как «Вечно молодой», «Розовые очки», «Зачем топтать мою любовь», «За звезду полжизни» и многие другие.

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют легендарные песни группы Nautilus Pompilius, однако в программу войдут и редкие для концертов песни. Выступление завершит первый день фестиваля.

«Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 5, 6 и 7 июня. Ключевыми площадками станут Исторический сквер Екатеринбурга, улица 8 Марта, акватория городского пруда и Музейный комплекс в Верхней Пышме. Также впервые в рамках фестиваля в этом году состоится Первый женский мотофорум. Посетить фестивальные площадки можно будет бесплатно.

Ирина Пичурина