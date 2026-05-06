За госизмену и пропаганду терроризма осуждены двое жителей Новосибирской области

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор двум жителям села Криводановка Новосибирской области за госизмену и пропаганду терроризма (ч. 1 ст. 205.2, ст. 275 УК РФ), сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Как рассказали в силовом ведомстве, подсудимые в 2023 году по заданию украинского военизированного объединения «Легион "Свобода России"» (признано террористической организацией и запрещено в России) «организовали проведение пропагандистских акций»: расклеивали листовки с антироссийскими лозунгами и расписывали стены граффити с атрибутикой террористического формирования. Сообщается, что противоправная деятельность жителей села Криводановка была пресечена в январе 2025 года.

Суд назначил фигурантам дела 13 и 16 лет лишения свободы соответственно. Первые три года они проведут в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима.

