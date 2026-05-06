На Дону объявлен прием предложений о кандидатурах на должность главы Гуково

В Ростовской области с 6 по 25 мая будет действовать прием предложений губернатору о кандидатурах на должность главы города Гуково. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кандидатуры на пост главы гуковской администрации могут внести политические партии, ассоциация «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления», ассоциация «Совет муниципальных образований Ростовской области», а также Общественная палата Ростовской области. «Каждый из субъектов внесения предложений вправе внести Губернатору Ростовской области не более одной кандидатуры»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева