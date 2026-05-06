Нескольких бойцов «Эспаньолы» арестовали по делу о незаконном обороте оружия

Правоохранительные органы задержали группу военнослужащих, которые служили в морском отряде бригады «Эспаньола», по обвинению в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Сейчас фигуранты уголовного дела находятся под арестом. На днях Южный окружной военный суд отказался перевести одного из обвиняемых под домашний арест.

Выступая против изменения меры пресечения, следователь сообщил, что при расследовании уголовного дела предстоит установить «всех соучастников преступлений», найти сделанные ими тайники с оружием, боеприпасами и взрывчаткой, допросить свидетелей, провести очные ставки, получить заключения по назначенным экспертизам.

Уголовное дело расследует Главное военное следственное управление СКР. По данным «Ъ», задержанным вменяется несколько эпизодов ч. 6 ст. 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов, до 15 лет заключения), а также ч. 6 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатки и взрывных устройств, от 15 до 20 лет строгого режима) УК.

Подробнее — в материале «Ъ» «Морскую "Эспаньолу" взяли на суше».