Решение о сносе коттеджа семьи бывшей судьи Елены Хахалевой вступило в силу

Краснодарский краевой суд отклонил апелляционную жалобу владельцев домов в коттеджном поселке «Буревестник» на побережье Черного моря, которые оспаривали решение о сносе зданий. В числе владельцев недвижимости — Ольга и Кирилл Хахалевы, мать и сын бывшей судьи Елены Хахалевой, обвиняемой в коррупционных связях.

Процесс о признании коттеджного поселка «Буревестник» самовольным строительством и о сносе объектов инициировала прокуратура Туапсинского района. Надзорное ведомство указало, что участок под поселком относится к особо охраняемой территории лечебно-оздоровительных местностей. Территория находилась в пользовании компании «Сургутспецжилстрой» для эксплуатации гаражей. В 2003 году гаражи были проданы, разрешенный вид использования был изменен на «жилье». Затем владельцы строений приватизировали участки и возвели на них коттеджи.

В ноябре 2025 года суд рассмотрел иск и согласился с доводами надзора, что на спорной территории запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных с развитием курортного лечения и отдыха. В пользу государства из чужого незаконного владения были истребованы 65 участков. Владельцы коттеджей подали жалобу, указывая, что приобрели участки с ведома уполномоченных органов — муниципалитета и департамента имущественных отношений Краснодарского края. Однако Краснодарский краевой суд не нашел оснований для отмены решения.

Анна Перова, Краснодар