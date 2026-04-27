Шире круг Елены Хахалевой

В Краснодаре продолжается процесс по иску Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества семьи Хахалевых. Помимо самой «золотой судьи», ответчиками по делу являются ее бывший муж, предприниматель Роберт Хахалев, а также сестра Наталья Хахалева, до недавнего времени занимавшая должность судьи краевого арбитражного суда. На заседании 27 апреля прокуратура привлекла в процесс сына Елены Хахалевой Кирилла, бывшего депутата заксобрания края, а также еще десять ответчиков — номинальных владельцев активов.

Фото: Из личного архива Елены Хахалевой Имущество Елены Хахалевой и ее семьи надзорное ведомство намерено обратить в доход государства

Октябрьский районный суд Краснодара повторно начнет рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход РФ имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и ее родственников, так как в деле появились новые ответчики, сообщил “Ъ” участник процесса.

Надзор установил, что группа компаньонов Роберта Хахалева оказывала его семье содействие в сокрытии активов, полученных коррупционным путем.

В связи с этим в процесс в качестве ответчиков привлечены Владимир Мазуренко, Василий и Сергей Генераловы, Ирина Гилан и другие лица, а также ООО «МРК Тополь». Прокуратура требует обратить в доход РФ принадлежащие им земельные участки, жилые и нежилые помещения в Краснодаре, Новопокровском районе Краснодарского края, в Крыму, Москве и Московской области. По данным надзора, компаньоны Роберта Хахалева являются формальными собственниками имущества, которое должно отойти в казну.

Кроме того, ответчиком по делу признан сын Елены Хахалевой Кирилл, бывший депутат заксобрания Краснодарского края. Кирилл Хахалев — муж внучки Александра Чернова, экс-председателя Краснодарского краевого суда. Таким образом, претензии надзора предъявлены широкому кругу лиц, связанных родственными узами с руководством судебной системы края.

Ранее в качестве ответчиков в процессе были заявлены бывший муж Елены Хахалевой, ее мать Ольга, а также сестра Наталья Хахалева, до недавнего времени занимавшая должность судьи Арбитражного суда Краснодарского края. Надзорные мероприятия выявили многочисленные нарушения Еленой и Натальей Хахалевыми антикоррупционных ограничений, налагаемых на судей.

Елена Хахалева с 2000 по 2004 год занимала должность судьи Динского районного суда Краснодарского края, с 2004 по 2021 год была судьей Краснодарского крайсуда, председателем коллегии по административным делам. Наталья Хахалева с 2008 года была судьей Арбитражного суда Краснодарского края.

По данным Генпрокуратуры, семья Хахалевых, пользуясь служебными возможностями Елены и Натальи Хахалевых, незаконно получила значительное количество недвижимости, в том числе земельные участки в Краснодаре, один из которых оценен в 20 млрд руб.

Прокуратура требует изъять в пользу государства имущество семьи, в том числе дачный дом в пригороде Краснодара, принадлежащий Елене Хахалевой, квартиру ее сестры в Краснодаре, квартиру матери и ее же участок в курортном поселке Ольгинка Туапсинского района. Также в казну может отойти имущество Роберта Хахалева — нежилые помещения в новостройках Краснодара, участки в Павловском и Новопокровском районах Кубани.

Ответчики по делу пока не сформулировали свою позицию по заявленным требованиям. Адвокат Ярослав Краснощеков, представляющий Елену Хахалеву, сообщил, что он приобщил к делу ее письменные возражения. Адвокат также заявил, что госпожа Хахалева живет в Тбилиси, при этом экс-судья находится «в процессуальном розыске», уточнил защитник.

Анна Перова, Краснодар