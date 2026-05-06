Форвард «Монреаля» Демидов претендует на приз лучшему новичку сезона НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала список претендентов на Calder Trophy — приз, вручаемый лучшему новичку регулярного чемпионата. В их число вошел российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов.

Фото: Chris O'Meara / AP

Победитель будет объявлен позднее, его определят члены Ассоциации хоккейных журналистов (PHWA). Также на награду были номинированы канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер и его соотечественник, нападающий «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке.

В завершившемся регулярном чемпионате 20-летний Иван Демидов набрал 62 (19 голов + 43 передачи) очка в 82 матчах. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом среди новичков.

18-летний Мэттью Шефер завершил сезон с 59 (23 + 36) очками в 82 встречах. Он повторил рекорд НХЛ по числу шайб среди защитников-новичков.

Беккетту Сеннеке 20 лет. Он записал в свой актив 60 (23 + 37) результативных баллов. Канадец может стать первым обладателем награды в истории «Анахайма».

В прошлом году Calder Trophy выиграл американский защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон. Из россиян приз получали Сергей Макаров (1990), Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2006), Евгений Малкин (2007), Артемий Панарин (2016) и Кирилл Капризов (2021).

Таисия Орлова