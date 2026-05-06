В Барнауле простились с бывшим солистом группы «Земляне» Юрием Жучковым

В Барнауле прошла церемония прощания с бывшим солистом группы «Земляне» Юрием Жучковым, передает ТАСС. Рок-музыканта похоронят на Михайловском кладбище в городе.

Фото: Личная страница Виталия Гасаева во «ВКонтакте»

Проститься с артистом пришли его родные и близкие, сообщает корреспондент агентства. Музыкант скончался 2 мая в возрасте 67 лет. По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти артиста могли стать проблемы с сердцем.

Юрий Жучков родился 26 сентября 1958 года в Барнауле. В 1985 году он присоединился к группе «Земляне», а в 1989-м — стал ее основным вокалистом. После распада «золотого состава» рок-группы музыкант решил вернуться в родной Барнаул. Он создал группу «Восточный экспресс», а с 2003 года работал с местным коллективом «Граффити».