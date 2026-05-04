Умер бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков

Бывший солист рок-группы «Земляне» Юрий Жучков умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщил «Ъ» музыкант Виталий Гасаев.

По словам господина Гасаева, Юрий Жучков скончался 2 мая. Прощание с ним пройдет 6 мая в Барнауле. По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти артиста могли стать проблемы с сердцем.

Юрий Жучков родился 26 сентября 1958 года в Барнауле. В родном городе он окончил музыкальную школу по классу баяна, пел в школьном хоре. В 1976 году артист поступил в Алтайский институт культуры на отделение режиссуры массовых представлений. В 1985 году в Ташкенте его заметил звукорежиссер группы «Земляне», тогда же его взяли в состав музыкального коллектива. В 1989 году господин Жучков стал основным вокалистом группы.

После распада «золотого состава» рок-группы музыкант решил вернуться в родной Барнаул. Он создал группу «Восточный экспресс», а с 2003 года работал с местным коллективом «Граффити».