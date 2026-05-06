После гибели фотографа Добромиловой при ДТП на западе Москвы возбуждено дело

В отношении сбившего девушку-пешехода на западе Москвы мотоциклиста возбуждено уголовное дело о нарушении правил ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции, передает «РИА Новости». Жертвой аварии стала фотограф и актриса Ксения Добромилова.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, во время аварии мотоциклист был трезв и ехал по дороге по правилам ПДД, но не справился с управлением. По указанной статье мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ДТП произошло около д. 5 на улице Большая Дорогомиловская на западе Москвы 5 мая. Мотоцикл сбил Ксению Добромилову на проезжей части. Девушка погибла на месте. По данным правоохранительных органов, она делала фотографии байкеров на дороге. Один из них не успел затормозить и сбил девушку.