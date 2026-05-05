Актрису и фотографа Ксению Добромилову сбил насмерть мотоциклист

На западе Москвы мотоцикл насмерть сбил пешехода, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. По данным источников ТАСС, погибшая — фотограф и актриса Ксения Добромилова.

Авария произошла около дома 5 на ул. Большая Дорогомиловская. По предварительным данным, погибшая находилась на проезжей части. Прокуратура ЗАО взяла установление обстоятельств произошедшего под контроль.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что госпожа Добромилова делала на дороге фотографии. По данным Telegram-канала Baza, фотограф снимала байкеров. Один из них не успел затормозить и сбил девушку.

Мотоциклист получил ушибы и ссадины. Собеседник ТАСС рассказал, что водителя доставляют в отдел полиции, он будет направлен на медицинское освидетельствование. Как сообщает Baza, две недели назад мотоциклист уже попадал в ДТП. Тогда обошлось без жертв.

Ксении Добромиловой было 34 года. Она снималась в клипе HammAli & Navai «Девочка-война». Госпожа Добромилова также была известным в мотосообществе фотографом.