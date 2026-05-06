Адвокату бизнесмена Карапетяна смягчили меру пресечения

Суд в Армении смягчил меру пресечения для адвоката Рубена Акопяна, выступавшего защитником бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщил сам юрист. Ранее господина Акопяна задержали по подозрению в подкупе свидетеля.

По словам адвоката, домашний арест заменили на административный надзор. «Как говорится, спешим медленно»,— отметил Рубен Акопян (цитата по ТАСС).

Рубена Акопяна задержали и поместили под домашний арест 6 марта. По версии Антикоррупционного комитета Армении, адвокат подкупил одного из свидетелей по делу об убийстве, чтобы тот дал ложные показания в суде. Господин Акопян вину не признает. Его защита утверждает, что предоставленная следствием аудиозапись не прошла экспертизу.

Глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян находится под арестом с 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Ранее он выступил в защиту Армянской апостольской церкви, которую критиковал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сторонники бизнесмена считают дело политическим.