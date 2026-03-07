Адвоката бизнесмена Карапетяна отправили под домашний арест

Суд в Армении отправил под домашний арест одного из адвокатов главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна — Рубена Акопяна. Об этом сообщила «Sputnik Армения» представитель господина Акопяна Лиана Гаспарян.

О задержании Рубена Акопяна сообщила 6 марта Палата адвокатов Армении в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Уголовное дело возбудил антикоррупционный комитет Армении.

По версии комитета, господин Акопян подкупил одного из свидетелей по делу об убийстве, чтобы тот дал ложные показания в суде. В качестве доказательства ведомство опубликовало аудиозапись. Защита Рубена Акопяна заявила, что материал не прошел экспертизу — не установлена его подлинность, а также не ясно, кто именно говорит на записи. Помимо адвоката, по делу задержали еще двух человек.

Самвел Карапетян находится под арестом в Ереване с 18 июня. Его обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Поводом стало его выступление в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой раскритиковал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Вину бизнесмен не признает. Он и его сторонники считают дело политически мотивированным и обвиняют судебные и правоохранительные органы в необъективности.